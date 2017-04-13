Устройство на работу в Чехии: упрощение с усложнениями

Для украинских граждан оформление документов на въезд и устройство на работу в Чехии всегда было острой проблемой. Система Visapoint вызывала большие нарекания, так как записаться на приём в чешское консульство в Киеве или во Львове через Visapoint было практически невозможно. «Посредники» зарабатывали на этом деньги и продавали «время регистрации» за крупные денежные суммы.

Теперь Visapoint закрыта для гастробайтеров и для получения разрешения на работу в Чехии гражданин Украины должен воспользоваться специальными режимами трудоустройства, которые были уже утверждены в 2016 году.

» Проект А » был создан для квалифицированных сотрудников. » Режим Украина » — программа упрощенной выдачи рабочих виз, принятой по инициативе Минпромторга, МВД и МИД. Квота по ним составляет 5 тыс. человек в год.

Механизм трудоустройств выглядит следующим образом. Для начала чешские работодатели обязуются предложить свободную вакансию через Бюро трудоустройства. Если в течение 30 дней к вакансии не проявят интерес граждане ЧР и стран ЕС, работодатель ищет нужного украинского специалиста. После работодатель отправляет заявку в одну из уполномоченных ведомством организаций ( Торговая палата, Ассоциация малых и средних предприятий, Союз промышленников ЧР ), которая помогает подготовить все необходимые документы и через МИД пересылает их в консульство в Киеве или во Львове. Далее будет назначено собеседование с потенциальным работником. По итогам собеседования будет принято решение о выдаче визы.

Мнение общественности на данное нововведение было неоднозначным. Работодатели высказали свои претензии, что квота на трудоустройство очень ограничена ( всего 10 200 человек в 2017 году ). Граждане Украны, которые хотят быть трудоустроенными в Чехии говорят, что срок оформления виз очень длительный ( более 109 дней ).

Фото: www.aif.ru

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