Увеличились расценки за пребывание туристов в Чехии

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Министерство местного развития Чехии дорабатывает новые расценки за пребывание туристов в стране и увеличивает число мест, где их будут применять: сейчас это лишь каждый 7 город. В связи с растущим числом туристов в министерстве пришли к выводу, что сегодняшние 15 крон в сутки – слишком малая сумма и необходимо поднять её до 27.
Эти средства должны поступать в бюджеты городов, а оттуда – на нужды города. В городах, привлекающих в Чехию путешественников, люди останавливаются на короткий срок, потому это не будет для них так ощутимо. Другое дело – курорты, где продолжительность лечения у многочисленных гостей может быть и две недели.
Фото: https://sealore.ru/
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