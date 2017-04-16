В Apple работают над научно-медицинскими проектами

По данным CNBC, вот уже пять лет в компании Apple работает секретная группа инженеров-биомедиков, которые занимаются научно-медицинскими проектами.

Расширить сферу деятельности Apple планировал еще Стив Джобс, и пять лет назад компания наняла специалистов и предоставила им лабораторию в калифорнийском городе Пало-Альто. Цель ученых — разработать неинвазивные сенсоры, которые будут постоянно следить за уровнем сахара в крови. Источник сообщает, что в случае успеха компания выпустит либо похожее внешне на Apple Watch устройство, либо оптические сенсоры, которые будут просвечивать кожу и измерять уровень глюкозы.

Если все исследования и испытания ученых дадут положительный результат, проект станет настоящим прорывом на рынке бесконтактных измерителей уровня сахара в крови и поможет миллионам людей.

Фото www.wired.com

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