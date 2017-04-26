В Чехии выпал мокрый снег

Апрель 2017 остается холодным. Сегодня, 26 апреля, на западной части Чехии выпал мокрый снег, а в горной местности прошли снегопады. Синоптики говорят, что низкая температура удержится минимально до четверга. Самая низкая температура была зафиксирована в Карловарском крае ( -3° C ). Метеорологи просят жителей Карловарского и Плзенского края быть максимально осторожными, так как дороги скользкие. Больше всего снега выпало на Шумаве, но снег быстро тает, так как мороза нет.

Фото www.magadanmedia.ru

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