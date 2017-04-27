В Праге и Карловых Варах состоится концерт детских хоров из Чехии и России

8 мая 2017 г. в 14:00 на Градчанской площади (г.Прага) состоится концерт детских хоров из Чехии (г. Плзень) и России (г. Красногорск).

Данное мероприятие посвящено 72-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и будет носить антивоенный характер. Жители и туристы г. Карловы Вары также смогут послушать выступления детских хоров 9 мая в 18.00 в зале гостиницы Империал.

Вход: бесплатно

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