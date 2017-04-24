В Праге иностранец избил пенсионера

Полиция сообщила, что начала искать очевидцев события, которое произошло в Праге 16 апреля на автобусной остановке Prosek. Иностранец избил мужчину пенсионного возраста. Нападавший хотел отобрать у пенсионера его вещи. Старик пытался сопротивляться и за это получил удар прямо в голову. В результате пенсионер не выдержал силы ударов агрессора и потерял сознание. Преступник попытался скрыться, но водитель автобуса и несколько его пассажиров смогли задержать преступника пока не приехал наряд с полицией. Полиция просит всех кто был свидетелем этого проишествия позвонить по номеру 158 для дачи показаний.

Фото www.idnes.cz

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