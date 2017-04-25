В Праге покажут детский музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья»

Сегодня , 25 апреля, в Праге состоится музыкальный спектакль для детей «Лунтик и его друзья», поставленный по популярному мультсериалу студии «Мельница». В основе представления лежат пять новелл, каждая из которых имеет отдельную тему – весёлые, яркие, зрелищные, они носят ещё и познавательный характер.

Спектакль насыщен музыкально-танцевальными номерами и интерактивными фрагментами, а это значит, что каждый ребёнок сможет стать участником представления, помочь Лунтику найти разгадки, удивляться вместе с ним и его друзьями.

Жители поляны, на которой разворачивается действие, очень полюбили Лунтика за его добрый нрав, отзывчивость и стремление прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Главный герой пока ещё не знает множества простых вещей и не понимает, как устроен окружающий мир, но он очень быстро учится.

В сказочном представлении «Лунтик и его друзья» принимают участие профессиональные российские артисты кино, театра и цирка. Актеры являются выпускниками таких известных учебных заведений, как: Московское Областное Высшее Училище (Колледж) Искусств, Школа-студия драматического искусства при «Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства» (ЛГИТМиК), Российская Академия Театрального Искусства (РАТИ/ГИТИС), Школа Драмы Германа Сидакова, Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша).

Продолжительность представления – 1 час (плюс 20-минутная пауза).

Когда : 25 апреля 2017 года; вход с 16:30, начало представления – 17:00

Где : Hotel PYRAMIDA (Bělohorská 24, Praha 6 – Břevnov)

Стоимость : 540 – 1190 крон (дети до 2-х лет бесплатно без отдельного посадочного места).

Заказать билеты можно по телефонам 777 617 397 и 773 030 979.

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