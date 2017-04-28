В Праге пройдет фестиваль Prague Nonverbal 2017

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Фестиваль Prague Nonverbal ежегодно собирает в чешской столице хореографов и танцевальные коллективы со всего мира. Изюминка в том, что все выступления проходят без слов. На фестивале не существует никаких языковых барьеров. Подробную информацию можно найти на официальном сайте фестиваля.
Где: La Fabrika
Когда: 21 — 28 мая
Веб-сайт: www.lafabrika.cz
Фото www.scena.cz
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