В Праге пройдет фестиваль “Пражская весна 2017”

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12 мая в Праге стартует знаменитый музыкальный фестиваль “Пражская весна” , в рамках которого пройдет множество концертов в пражских концертных залах. За долгие годы своего существования этот фестиваль успел полюбится как пражанам, так и гостям столицы. Более подробную информацию о фестивале, его организаторах и программе самого мероприятия можно найти на официальном сайте.
Где: Прага
Когда: 12 мая — 2 июня
Веб-сайт: www.festival.cz
Фото www.metro.cz
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