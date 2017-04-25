В Праге пройдет фестиваль “Пражская весна 2017”





12 мая в Праге стартует знаменитый музыкальный фестиваль “Пражская весна” , в рамках которого пройдет множество концертов в пражских концертных залах. За долгие годы своего существования этот фестиваль успел полюбится как пражанам, так и гостям столицы. Более подробную информацию о фестивале, его организаторах и программе самого мероприятия можно найти на официальном сайте.

Где: Прага

Когда: 12 мая — 2 июня

Веб-сайт: www.festival.cz

Фото www.metro.cz

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