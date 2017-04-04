В Праге пройдет концерт детских хоров из Чехии и России

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
8 мая 2017 г. на Градчанской площади г.Прага состоится концерт детских хоров из Чехии (гор. Пльзень) и России (гор. Красногорск).
Данное мероприятие посвящено 72-летию Победы над фашизмом во Второй мировой войне и будет носить антивоенный характер.
ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МИР!
Свежие комментарии