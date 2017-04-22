В Праге пройдет конференция WebExpo 2017

22 и 23 сентября 2017 года в пражской «Люцерне» пройдет конференция на тему бизнеса в интернете – WebExpo 2017. В этом мероприятии приймут участие более 2000 экспертов со всего мира. Посетителей ждут интересные лекции на актуальные темы, различные мастер-классы, дискуссии с лидерами мнений, нетворкинги и т.д. Также на конференции будет возможность познакомится и пообщаться с передовыми веб-разработчиками, веб-дизайнерами, маркетологами, специалистами по социальным медиа и успешными бизнесмены со всей Европы.

Фото www.medium.com

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