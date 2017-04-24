В Праге пройдет марш в поддержку легализации марихуаны

6 мая в Праге на Карловой площади соберутся тысячи людей с лозунгами в честь легализации марихуаны. Стоит отметить, что Million Marihuana March стал для пражан уже традиционным. Марш проходит ежегодно и 2017 год станет юбилейным 20-м. Принять участие в демонстрации может каждый. Участие в шествии – бесплатно. Организаторы мероприятия приготовили сюрприз для участников – выступления более 20 музыкантов, а также будет работать специальная конопляная ярмарка, которую могут посетить все желающие.

Где: Karlovo náměstí

Когда: 6 мая, 12:30

Стоимость: Бесплатно

Веб-сайт: www.mmm.legalizace.cz

Фото www.berlin24.ru

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