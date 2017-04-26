В Праге пройдет Prague Fringe Festival 2017

26 мая года в Праге соберется великое множество людей, чтоб принять участие в ежегодном Prague Fringe Festival 2017. Это событие посвящено театру, комедии и музыке. Целая вереница спектаклей пройдет на пражских сценах. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте организаторов фестиваля.

Где: Прага

Когда: 26 мая — 3 июня

Веб-сайт: www.praguefringe.com

Похожие статьи