В Праге состоялось торжественное закрытие Атомной недели

Сегодня, 28 апреля, в Первой славянской гимназии состоялось торжественное закрытие мероприятия под названием „Атомная неделя“!

С 24 по 28 апреля студенты Первой славянской гимназии в игровой и занимательной форме знакомились со сферами мирного применения атомной энергии. Ребята готовились к различным выступлениям, делали презентации и даже успели сделать настоящую театральную постановку!

Все труды и старания студентов были вознаграждены ценными подарками. Главными подарками стали поездки в Россию (Казань) и Финляндию. Награды студентам вручали Зденек Шима (Чешское представительство Rusatom Overseas) и Леонид Гамза (представитель Россотрудничества в Чехии, директор Российского центра науки и культуры в Праге).

Проект был реализован при поддержке российской корпорации по атомной энергии «Росатом», Российского центра науки и культуры в Праге и агенства Essential Communication.

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