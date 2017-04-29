В Праге стартовал Rallye Praha Revival 2017

Вчера, 28 апреля, в Праге стартовал фестиваль под названием Rallye Praha Revival. Всех желающих ожидает более 100 автомобилей-легенд мотоспорта. В рамках фестиваля пройдет парад ретро автомобилей. Начался парад на Вацлавской площади, а далее автомобили поедут в Теплице.

Где: Václavské náměstí

Когда: 28 — 30 апреля

Вход; бесплатно

Фото swww.auto-mania.cz

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