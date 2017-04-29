В Праге стартовал Rallye Praha Revival 2017

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
Вчера, 28 апреля, в Праге стартовал фестиваль под названием Rallye Praha Revival. Всех желающих ожидает более 100 автомобилей-легенд мотоспорта. В рамках фестиваля пройдет парад ретро автомобилей. Начался парад на Вацлавской площади, а далее автомобили поедут в Теплице.
Где: Václavské náměstí
Когда: 28 — 30 апреля
Вход; бесплатно
Фото swww.auto-mania.cz
Свежие комментарии