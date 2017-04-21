В пражском метро появится покрытие мобильным сигналом

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На линии С пражского метро пассажиры смогут полноценно разговорить по своему мобильному устройству и бесперебойно пользоваться мобильным интернетом. Ассоциация операторов мобильной сети подписала договор с Транспортным предприятием города Прага. Первым делом мобильный сигнал появится на линии метро С, а потом и на всех остальных линиях пражского метрополитена. Напомним, что мобильный сигнал и сейчас доступен, но только частично на отдельных участках линии метро A.
Фото www.pgslis.com
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