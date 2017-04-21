В России запретили управленческий центр Свидетелей Иеговы

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В России Верховным судом было принято решение запретить организацию «Свидетели Иеговы» с последующей конфискацией имущества в пользу государства. Суд признал эту организацию экстремистской. Министерство Юстиций РФ подало иск на организацию по результатам, которые были получены в ходе проветри головного офиса управленческого центра Свидетелей Иеговы. МинЮст утверждает, что организация осуществляла свою деятельность на территории России с многочисленными нарушениями. Представители «Свидетелей Иеговы» намерены подать обжалование вердикта, так как они имеют право на свободу вероисповедания, которую им гарантирует Конституция РФ. Решение о запрете организации раскритиковал Евросоюз.
Фото www.bigmir.net
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