В России запретили управленческий центр Свидетелей Иеговы

В России Верховным судом было принято решение запретить организацию «Свидетели Иеговы» с последующей конфискацией имущества в пользу государства. Суд признал эту организацию экстремистской. Министерство Юстиций РФ подало иск на организацию по результатам, которые были получены в ходе проветри головного офиса управленческого центра Свидетелей Иеговы. МинЮст утверждает, что организация осуществляла свою деятельность на территории России с многочисленными нарушениями. Представители «Свидетелей Иеговы» намерены подать обжалование вердикта, так как они имеют право на свободу вероисповедания, которую им гарантирует Конституция РФ. Решение о запрете организации раскритиковал Евросоюз.

Фото www.bigmir.net

Похожие статьи