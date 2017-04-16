В Университете Вашингтона будут изучать феномен Канье Уэста

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
В Университете Вашингтона в Сент-Луисе появился новый образовательный курс «Политика Канье Уэста: чернокожий гений и музыкальная эстетика». Преподавать его будет доцент Джеффри Маккьюн, который считает, что такой курс «поможет студентам одновременно изучить вопросы политики, расы, гендера, сексуальности и культуры, которые так тесно связаны друг с другом». Вот несколько тем занятий: «Кто такой Канье Уэст и почему им сейчас все интересуются», «„Touch the Sky“ (название песни Уэста 2005 года. — Прим. ред.), или Как становятся гениями», «Father Stretch My Hands (название песни Уэста 2016 года. — Прим. ред.), или Как хип-хоп приводит к церкви», «Я люблю Канье, или Как в критике прослеживается ненависть».
На курс уже записано 75 студентов. Лекции по предмету будут идти по вторникам, а по четвергам на занятия будут приходить приглашенные эксперты. Начало курса запланировано на весну.
Фото www.appleinsider.ru
Свежие комментарии