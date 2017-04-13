Весенней уборке быть!

По всей территории Чешской Республики тысячи добровольцев выходят на весеннюю уборку. В акции « Вычистим мир, вычистим Чехию » приняло участие более 1700 организаций и добровольцев. Уборки проходят как в крупных городах, так и в селах. На тот случай, если желающий помочь в уборке будет все больше и больше, защитники природы запаслись огромным множеством инвентаря и специальных охранных приспособлений для уборки. Свою заявку на помощь природе можно подать на сайте www.uklidmecesko.cz. На сегодняшний день число зарегистрированных составило 2100 человек.

В прошлом году в акции приняли участие 86 000 добровольцев, которые провели 2066 уборок по всей территории ЧР. В ходе акции удалось избавится от 1634 тон мусора и частично вычистить берега рек.

Фото: www.radio.cz

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