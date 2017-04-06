Впервые «Лунтик и его друзья» в Праге!

25 апреля 2017 года в Праге пройдет театральная постановка для маленьких зрителей – музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» создан по популярному мультсериалу студии анимационного кино «Мельница». В основе спектакля лежат пять новелл, каждая из которых имеет отдельную тему – весёлые, яркие, зрелищные они носят ещё и познавательный характер.

Спектакль насыщен музыкальными, танцевальными номерами и интерактивными фрагментами, а это значит, что каждый ребёнок сможет стать участником спектакля, помочь найти разгадки Лунтику, удивляться вместе с ним и его друзьями.

Жители поляны, на которой разворачивается действие, очень полюбили Лунтика за его добрый нрав, отзывчивость и стремление прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Лунтик пока ещё не знает множества простых вещей и не понимает, как устроен окружающий мир, но он очень быстро учится.

В сказочном представлении «Лунтик и его друзья» принимают участие профессиональные артисты кино, театра и цирка из РОССИИ. Наши артисты являются выпускниками таких известных учебных заведений, как: Московское Областное Высшее Училище (Колледж) Искусств, Школа-студия драматического искусства при «Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства» (ЛГИТМиК), Российская Академия Театрального Искусства (РАТИ/ГИТИС), Школа Драмы Германа Сидакова, Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша).

Являются участниками и лауреатами различных фестивалей, в том числе Каннского фестиваля, Выборгского театрального фестиваля и многих других.

Продолжительность представления 1ч. плюс 20 пауза.

Дети до 2-х лет бесплатно без отдельного посадочного места.

Детям , которым уже исполнилось 2 года должны иметь при себе билет.

25.04.2017

Hotel PYRAMIDA, MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 — Břevnov

Вход — с 16:30. Начало — 17:00

Информация и билеты по телефону 777 617 397, 773 030 979.