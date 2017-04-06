Впервые «Лунтик и его друзья» в Праге!

- ГЛАВНАЯ
- Новости
- Политика
- Общество
- Экономика
- Бизнес
- Образование
- Защити свои права
- Здоровье
- Женщины
- Мужчины
- Спорт
- Персоны
- Бессмертный полк
- Фото
- Видео
- Блог
- Приложения
- Рестораны
25 апреля 2017 года в Праге пройдет театральная постановка для маленьких зрителей – музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» создан по популярному мультсериалу студии анимационного кино «Мельница». В основе спектакля лежат пять новелл, каждая из которых имеет отдельную тему – весёлые, яркие, зрелищные они носят ещё и познавательный характер.
Спектакль насыщен музыкальными, танцевальными номерами и интерактивными фрагментами, а это значит, что каждый ребёнок сможет стать участником спектакля, помочь найти разгадки Лунтику, удивляться вместе с ним и его друзьями.
Жители поляны, на которой разворачивается действие, очень полюбили Лунтика за его добрый нрав, отзывчивость и стремление прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Лунтик пока ещё не знает множества простых вещей и не понимает, как устроен окружающий мир, но он очень быстро учится.
В сказочном представлении «Лунтик и его друзья» принимают участие профессиональные артисты кино, театра и цирка из РОССИИ. Наши артисты являются выпускниками таких известных учебных заведений, как: Московское Областное Высшее Училище (Колледж) Искусств, Школа-студия драматического искусства при «Санкт-Петербургской Государственной Академии Театрального Искусства» (ЛГИТМиК), Российская Академия Театрального Искусства (РАТИ/ГИТИС), Школа Драмы Германа Сидакова, Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени Румянцева (Карандаша).
Являются участниками и лауреатами различных фестивалей, в том числе Каннского фестиваля, Выборгского театрального фестиваля и многих других.
Продолжительность представления 1ч. плюс 20 пауза.
Дети до 2-х лет бесплатно без отдельного посадочного места.
Детям , которым уже исполнилось 2 года должны иметь при себе билет.
25.04.2017
Hotel PYRAMIDA, MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 — Břevnov
Вход — с 16:30. Начало — 17:00
Информация и билеты по телефону 777 617 397, 773 030 979.
Группа ВКонтакте https://vk.com/funtikeu. Участникам скидка 10%! 🙂
Группа Фейсбук https://www.facebook.com/FuntikEu Участникам скидка 10%! 🙂
Информация и билеты по телефону 773 030 979, 777 617 397
КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН
ВЫБРАТЬ ГОРОД И МЕСТО ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ
Также билеты продаются:
В Ticketstream.cz приобрести билеты можно ONLINE или в МЕСТАХ ПРОДАЖ или по телефону +420 224 263 049
Свежие комментарии