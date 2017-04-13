Встреча читателей ПТ с юристом

12 апреля «Пражский телеграф» провёл традиционную встречу наших читателей с юристом. Г-жа Дитрихова ответила на вопросы читателей ПТ. Эти встречи для читателей редакция проводит в рамках сотрудничества с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Поводом для проведения таких консультаций являются частые проблемы дискриминации и притеснения по национальному признаку.

Вопросы дискриминации в правовом обществе решаются в законном порядке, и нужно только знать, к кому обратиться за помощью. Г-жа Дитрихова отвечала на вопросы читателей, касающиеся оформления пенсии и правильного её расчёта, как получить политическое убежище гражданину с Восточной Украины, есть ли возможность при необходимости иностранцу получить бесплатную консультацию специалиста и где это можно сделать. Студентов интересовал вопрос, сколько времени по закону они могут работать.

Юрист рассказала о том, какие преимущества даёт получение ПМЖ и какие правила необходимо соблюдать, чтобы иметь шансы его получить. Г-жа Дитрихова посоветовала сайты, куда можно обратиться с индивидуальными вопросами и в сложных ситуациях, подсказала контакты и адреса служб и специалистов, работающих с иностранными гражданами.

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