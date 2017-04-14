Выпускники знают себе цену

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В Чехии выросло поколение, которое убеждено, что заработная плата не может быть меньше 35-40 тыс. крон. Сегодня средняя зарплата в стране 29 320 крон ( без вычета налогов ). Как выяснилось в результате исследований агенства Grafton Recruitment, выпускники вузов готовы приступать к работе минимально за 25 тыс. крон, при этом их не смущает отсутствие практики. Это подтверждают и работодатели, которые считают, что у нового поколения самооценка достаточно высока. По данным портала Profesia.cz, и сами работодатели в последние два года изменились. Они согласны выбирать работников из перспективных выпускников без опыта работы.
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