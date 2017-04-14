Выставка американского фотожурналиста Стива Маккари

Друзья, сегодня пятница и хочется немного расслабиться и погулять по городу. Тем, кто надумает сегодня выйти из дома очень советуем сходить на новую выставку известного американского фотожурналиста Стива Маккари в галерее Ambit и вам советуем. На выставке вы сможете увидеть более 100 фотографий, среди которых можно найти работы, отмеченные наградами престижных конкурсов. А в качестве затравки оставим вам самую известкую работу художника внизу.

Где: Jungmannovo nám. 753/18, 110 00 Praha 1

Когда: 1 апреля — 28 мая

Стоимость: 140 крон/60 крон

Фото www.liveinternet.ru

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