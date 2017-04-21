Холодная погода 21-23 апреля

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На выходных в Чехии будет дождь и температура около 10°C. Ночью температура упадет до -5°C. Сегодня на Шумаве метеорологи зафиксировали температуру -20°C. Сегодня, 21 апреля, нас ожидает облачная и пасмурная погода. Дневная температура будет 9-13°C. Ночная температура упадет до -5°C. На выходных дневная температура поднимется до 11 °C, а ночью будет -5°C. Воскресная погода повторит субботнюю.
Фото www.topnews.cz
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