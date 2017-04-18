Холодный северный ветер возвращает зиму обратно

Чехию ожидает холодная неделя. Скандинавский ветер временно вернет холод обратно. Начиная с сегодняшнего дня, 18 апреля, в некоторых низких областях Чехии выпадет снег. Температура воздуха днем будет приблизительно 4 °C. Самыми холодными днями станут среда, четверг и пятница. В эти дни температура воздуха будет около 8 °C. Самая холодная температура нас ожидают в ночь на среду и пятницу. Последний раз такие весенние холода были в Чехии в 1974 и 1981 годах. Сегодня, 18 апреля, будет облачно, снежно и дождливо. Температура ночью будет +2 — -2 °C. Днем будет 2 — 6 °C. северный ветер 54 — 72 км/час, в горах около 90 км/час. Ближе к вечеру ветер немного стихнет.

Фото www.inshe.tv

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