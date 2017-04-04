Я б в диспетчеры пошёл…

Компания Trexima подвела итоги при анализе самых высоко и низкооплачиваемых специальностей в Чехии. Зарплаты – а это доход, без вычета налогов – брались по среднему уровню, независимо от регионов и места работы. Самые низкие зарплаты оказались у официантов, работников общепита, уборщиц или подсобных рабочих: от 11,5 до 12,6 тыс. крон.

При этом в среднем за год зарплата в этих сферах выросла примерно на 7 процентов. Самые высокие зарплаты у авиадиспетчеров – 210 тыс. крон, руководителей крупных компаний – 155, главных врачей – 91,5. В целом, результаты не кажутся оптимистичными, если посчитать, сколько в стране авиадиспетчеров и официантов.

Фото: http://slides.com/