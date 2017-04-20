За 299 крон в один из 17 европейских городов на автобусе Student Agency

Student Agency распродает билеты в 17 европейских городов. Стоимость путешествия на автобусе — 299 крон. Акция стартовала 19 апреля и закончиться тогда, когда места на автобусные рейсы будут распроданы полностью. Точной даты окончания акции нет. Перевозчик предлагает следующие города для путешествия: Париж, Лион, Мец, Лондон, Брюссель, Дижон, Базель, Гамбург, Ганновер, Амстердам, Осло, Варшава, Лодзь, Гетеборг, Роттердам, Реймс, Лондон, Гетеборг, Копенгаген. Детали акции можно узнать на сайте перевозчика: http://bit.ly/2oYc3BV