За порядком следить некому

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Желающих работать полицейскими в столице Чехии становится всё меньше. В первую очередь речь идёт о зарплате, потому что «новенькому» платят всего 18 тыс. крон. В любой другой отрасли или на охранных предприятиях человек может заработать больше, а потому Прага и Среднечешский край вынуждены обращаться за поддержкой к другим регионам. На Моравии, где такая зарплата, видимо, больше устраивает местных, новобранцев — полицейских оказался перебор. Поэтому на массовые мероприятия, акции в столицу приглашают более 200 полицейских из Остравы, Оломоуца, Высочины и Злина. Проблему дефицита полицейских уже решают на уровне МВД ЧР.
Фото www.auto.mail.ru
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