Заблокировано движение по направлению Anděl — Smíchovské nádraží

Сегодня, 18 апреля, было заблокировано движение трамваев по направлению Anděl — Smíchovské nádraží. Причина — обрыв контактной сети. Невнимательный водитель грузового транспорта не смог верно рассчитать габариты своего авто и проехал по улице Nádražní. На пол дня движение трамваев № 4, 5, 12, 20 было ограничено. Водители автомобилей также будут вынуждены искать объездные дороги.

Фото www.idnes.cz

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