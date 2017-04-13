Защити свои права!

Я гражданка России, в Чехии живу уже 8 лет, у меня здесь вид на жительство. Теперь я собралась замуж, в России б ы л а р а з в е д е н а у ж е 15 лет назад. Скажите, есть ли возможность сделать все необходимые для заключения брака документы, не выезжая из страны?

Т. С., Оломоуц

Думаю, ехать Вам придётся в любом случае. Ведь у Вас постоянная прописка всё равно остаётся в России. Вот и придётся съездить по месту жительства, чтобы получить все необходимые документы, поскольку в ЗАГСе должны знать, что препятствий Вашему браку нет. Вам нужно будет предоставить документ о разводе, переведённый на чешский язык. Если Вы были разведены 15 лет назад, то у регистрирующего Вас органа нет никаких доказательств, что Вы не вышли замуж после этого ещё раз. Поэтому Вам не-

обходимо будет у Вас дома в центральном ЗАГСе получить документ о Вашем семейном положении, который тоже нужно будет перевести на чешский язык.

Подтверждение о том, что Вы свободны, а значит препятствий браку нет, должно быть не старше 6 месяцев. С у щ е с т в у е т, п р а вда, ещё вариант для исключительных случаев.Если у Вас нет возможности ехать в свою страну и на это есть действительно уважительные причины,то Вы можете обратиться в посольство и в присутствии консула дать под

присягой показания о том,у Вас нет препятствий для заключения брака. О том, какие ещё документы Вам необходимо принести для оформления брака и какие из них должны быть нотариально заверены и переведены на чешский язык, Вам скажут в отделах ЗАГСа, которые Вы можете выбрать сами.

Они находятся в областных, городских и районных учреждениях органов власти.

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