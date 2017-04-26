Женщина упала на колеи на станции метро I.P. Pavlova

Сегодня, 26 апреля, на станции метро I.P. Pavlova ( линия С ) женщина упала на колеи. Движение метро было остановлено. Пассажиры смогут воспользоваться специальными автобусами. Женщину доставили в больницу в районе Vinohrady, так как она была в тяжелом состоянии. Врачи вместе со спасательной службой оказали потерпевшей первую медицинскую помощь. Яна Поштова ( пресс-секретарь службы безопасности ) заявила, что женщина получила сильную травму головы.

Движение по направлению Pražského povstání – Florenc было приостановлено. В направлении Pražského povstání — Háje и Florenc – Letňany метро работает полноценно.

Фото www.idnes.cz

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