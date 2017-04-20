Жители Чехии взяли ипотечные кредиты на сумму 58 млрд. крон.

За первый квартал 2017 года жители Чешской Республики взяли ипотечные кредиты на сумму 58 млрд. крон. Эксперты предполагают, что люди спешили взять ипотеку до вступления в силу ожесточений от Нацбанка. Ставки от банков поднялись до 2%, но это не остановило желающих взять ипотеку.

Своего рекордного минимума ставки на ипотеки достигли в ноябре-декабре 2016 года ( упали до 1, 77% ). Начиная с конца 2016 года банки начали постепенно повышать ставки. Такая тенденция актуальна и на сегодняшний день. Основной «бум» на ипотеки был в марте 2017 года. Банками было выдано ипотечных кредитов на сумму 21,13 млрд. крон. Если сравнивать с первым кварталом 2016 года, то ипотеки выросли на 28%. На данный момент это рекордный объем ипотечных кредитов за первый квартал года.

Фото www.betafinance.ru

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