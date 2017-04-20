Жители Чехии взяли ипотечные кредиты на сумму 58 млрд. крон.

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За первый квартал 2017 года жители Чешской Республики взяли ипотечные кредиты на сумму 58 млрд. крон. Эксперты предполагают, что люди спешили взять ипотеку до вступления в силу ожесточений от Нацбанка. Ставки от банков поднялись до 2%, но это не остановило желающих взять ипотеку.
Своего рекордного минимума ставки на ипотеки достигли в ноябре-декабре 2016 года ( упали до 1, 77% ). Начиная с конца 2016 года банки начали постепенно повышать ставки. Такая тенденция актуальна и на сегодняшний день. Основной «бум» на ипотеки был в марте 2017 года. Банками было выдано ипотечных кредитов на сумму 21,13 млрд. крон. Если сравнивать с первым кварталом 2016 года, то ипотеки выросли на 28%. На данный момент это рекордный объем ипотечных кредитов за первый квартал года.
Фото www.betafinance.ru
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