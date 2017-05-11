11 июня вступит в силу решение Евросоюза о безвизовом режиме для Украины

17 мая 2017 года документ подпишут в Европарламенте в Страсбурге, а еще через 20 дней соглашение официально вступит в силу. После этого украинцы с биометрическими загранпаспортами смогут свободно посещать страны союза в течение 90 дней в рамках периода в 180 дней. При этом права на работу в странах Евросоюза граждане Украины не получают.

Напомним, в начале апреля Европарламент проголосовал за либерализацию визового режима для Украины. Решение поддержал 521 евродепутат, против были 75 человек.

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