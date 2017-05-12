12 мая стартует международный музыкальный фестиваль Пражская весна

12 мая стартует крупнейший международный музыкальный фестиваль Пражская весна, который является самым престижным и древним праздником классической музыки в Чехии. Ежегодно во время фестиваля даются десятки традиционных и экспериментальных концертов в самых прекрасных залах столицы. Многие знаменитости и мировые звезды приезжают в Чехию ради него ежегодно. Его откроет «Моя Родина» Бедржиха Сметаны, которую исполнит Венский филармонический оркестр под руководством дирижёра Даниэля Баренойма. В Праге выступят многие звезды из Испании, Бразилии, Мексики и Аргентины.

Программа http://www.festival.cz/cz/program.

Фото www.praga-praha.ru

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