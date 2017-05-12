12 мая в мире произошли четыре крупные хакерские атаки: в Великобритании, Испании и России.

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В 16 британских больницах одновременно произошел технический сбой. Хакеры заблокировали компьютеры и требуют выкуп. В испании хакеры заблокировали компьютеры в местной телекоммуникационной компании Telefonica The Local. Здесь также требуют выкуп.
Последними хакеры атаковали компьютеры Министерства внутренних дел России. Хакеры получили доступ к базе данных полиции и также требуют перечислить им сумму в биткоинах.
Вирус называют WannaCrypt (WCry). Он зашифровывает все файлы на компьютере. По неподтвержденным данным, атака исходит из Китая.
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