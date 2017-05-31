31 мая Чехия официально начнет борьбу с курением

С 31 мая Чехия присоединится к борьбе с курением в общественных местах. Антитабачный закон будет запрещать курение в барах, ресторанах и так далее. Власти Праги и Брно задумались о новой проблеме: табачный смог, дополнительный шум и разбросанные на тротуарах окурки от сигарет.

Власти района Прага 1 наймут 12 физически крепких мужчин в возрасте от 18 до 45 лет. Из этой группы создадут 4 патруля против курильщиков, которые будут владеть иностранными языками, подходить к курящим и просить их вести себя потише, а также затушить сигареты.

Власти района Прага 4 проведут социальную кампанию «Не бросайте окурки на землю»: прохожим будут раздавать специальные карманные пепельницы в виде сигаретных пачек.

В Брно наймут дополнительно 10 дворников. Кроме того, они решили позволить владельцам баров использовать 4 кв. м. перед заведением бесплатно и без согласования с властями. Там должны будут быть обустроены места для курения и урны.