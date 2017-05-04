4 мая 2017 года состоялась встреча торгпреда России в Чехии Сергея Ступаря с представителем по России UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Святославом Богдановым

4 мая 2017 года состоялась встреча торгпреда России в Чехии Сергея Ступаря с представителем по России UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Святославом Богдановым. В ходе беседы обсуждались вопросы реализации ряда проектов, финансируемых банком на территории Российской Федерации, в частности, по созданию производства гранулированного карбамида АО «ФосАгро-Череповец», а также возможность участия UniCredit Bank в деловых мероприятиях, направленных на развитие российско-чешского торгово-экономического сотрудничества.

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