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4 мая 2017 года состоялась встреча торгпреда России в Чехии Сергея Ступаря с представителем по России UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Святославом Богдановым. В ходе беседы обсуждались вопросы реализации ряда проектов, финансируемых банком на территории Российской Федерации, в частности, по созданию производства гранулированного карбамида АО «ФосАгро-Череповец», а также возможность участия UniCredit Bank в деловых мероприятиях, направленных на развитие российско-чешского торгово-экономического сотрудничества.
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