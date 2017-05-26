Погода в Чехии: 26-31 мая

Лето в Чехии начнется весной! В самые ближайшие дни нас ждет очень теплая погода. Начиная с понедельника Чешская Республика превратится в тропики. Жителей чешских городов и туристов ждет жара с температурой до +31 °C. Гидрометеорологический институт заявляет, что в пятницу и в выходные ( 26-28 мая ) нас ожидает температуру воздуха от 18 до 22°C и переменная облачность с низкой вероятностью дождя. В субботу и воскресенье осадки маловероятны, а температура будет около 20-27°C.

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