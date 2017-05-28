Какие сыры являются самыми популярными в Чехии, «Пражский телеграф» уже писал. Теперь речь пойдёт о том, куда лучше всего отправиться за деликатесами, без которых невозможно представить ни обычный завтрак, ни праздничный стол.

Конечно, сыр хорош не только к чаю или кофе. Он станет прекрасной закуской к вину и пиву. Главное, выбрать то, что вам нравится, а для этого лучше как можно больше пробовать. Тем более, что мест, где можно купить на самом деле отменный сыр, в Праге достаточно. Корреспондент «Пражского телеграфа» решил пробежаться по всем специализированным магазинам Праги, где можно купить самые лучшие сыры.

СЕТЬ – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО

В Праге имеется парочка хороших сетевых магазинов, специализирующихся на таком деликатесе, как сыр.

RÁJ SÝRŮ

Магазины этой крупнейшей сети по продаже сыра имеются во всех больших городах страны. В ассортименте как твёрдые, так и мягкие сорта от производителей Чехии и Нидерландов – гауда и другие продукты из козьего, коровьего и овечьего молока, приготовленные как по классической рецептуре, так и с добавлением различных трав и специй. Зрелость сыров варьируется от одного месяца до трёх-пяти лет. Ценовой сегмент: бюджетный.

Адреса магазинов сети в Праге:

Náměstí republiky 1, Praha 1 (в торговом центре Palladium), часы работы: пн – вс: 9:00 – 22:00

Elišky Přemyslovny 398, Praha 5, пн – сб: 10:00 – 19:00

Národní obrany 31, Praha 6, пн – сб: 10:00 – 19:30

Hnězdenská 596/3, Praha 8 (в торговом центре Krakov), пн – вс: 9:00 – 21:00)

HOLANDSKÝ KLUK

В «Голландском пареньке» продаются лучшие сыры от производителей из Нидерландов. Магазины специализируются на продаже фирменного голландского сыра гауда различной степени зрелости с добавлением различных смесей и добавок. Также продаются овечьи и козьи сыры и даже некоторые виды французских, итальянских и швейцарских молочных изделий.

Адреса магазинов сети в Праге:

Vinohradská 44, Praha 2, пн – пт: 10:00 – 19:00

Milady Horákové 23, Praha 7, пн – пт: 10:00 – 20:00, сб: 10:00 – 14:00

Usantošky 4, Praha 5, вт – пт: 10:00 – 19:00

CHEESY&KO

Бюджетная и популярная сеть сырных магазинов, в которых предлагаются сыры на любой вкус и цвет: чешские и французские, голландские и швейцарские, английские и итальянские, из коровьего, овечьего и козьего молока, различных цветов, форм и размеров.

Адреса магазинов в Праге:

Letenské náměstí 748/6, Praha 7, пн – пт: 9:00 – 19:00, сб: 10:00 – 14:00

Jugoslávská 661/23, Praha 2, пн – пт: 9:00 – 18:00

LA FORMAGGERIA GRAN MORAVIA

Уникальная сеть сырных магазинов, где продаются в первую очередь молочные изделия домашнего производства от сыроварни Orrero, что расположена под Оломоуцем. Главный хит и визитная карточка сети – сыр Gran Moravia, легендарный чешский сорт типа пармезана.

Адреса магазинов в Праге:

Václavské náměstí 56, Praha 1

Na Poříčí 1048/30, Praha 1

Spálená 23, Praha 1

Vinohradská 1418/135, Praha 3

Roztylská 2321/19, Praha 4

Nuselská 5, Praha 4

M. Horákové 499/62, Praha 7

Veselská 663, Praha 9

Для гурманов

KILI SÝRY & DELIKATESY

В гастрономическом бутике Kili можно приобрести не только около 150 видов сыров от европейских производителей, но и подобрать к ним качественное заграничное вино.

Radlická 117, Praha 5 (торговый центр Galerie Butovice), пн – вс: 9:00 – 21:00

SWISS CHEESE

Сырный бутик, который специализируется на реализации швейцарских сыров наивысшего качества: классические грюйер, эмменталь, аппенцеллер, а также смеси для качественного сырного фондю, сыры для раклета, а также козьи и овечьи сыры различной степени зрелости.

Libušská 15/182, Praha 4, пн – пт: 9:00 – 20:00, сб: 9:00 – 14:00

CHEESE LAND

Бутик по продаже качественных голландских сыров, произведённых такими фирмами, как «Beemster» и «Wickeds B.V.». Хит бутика – отменный сыр гауда различной степени зрелости.

LA BOTTEGA DI FINESTRA

Если хочется попробовать настоящий итальянский сыр, правда, по достаточно высокой цене, то вам сюда. Это бистро и лучший магазин деликатесов в Праге.

Platnéřská 11, Praha 1, пн – сб: 8:30 – 22:30, вс.: 8:30 – 20:30

WINE FOOD MARKET

Если предыдущего бутика оказалось мало, можно попробовать продукцию в элитном итальянском магазине с неприлично высокими ценами и высококачественными итальянскими сырами.

Адреса бутиков в Праге:

Strakonická 948/1, Praha 5, пн – вс: 9:00 – 21:00

Národní obrany 963/29, Praha 6, пн – вс: 9:00 – 20:00

Květnové nám. 34, Průhonice, пн – вс: 10:00 – 20:00

Жемчужины среди магазинов

MOZZAREIIART – единственный магазин не только в Праге, но и во всей Чехии, где можно купить свежую моцареллу из настоящего чешского молока. Так же в продаже имеется рикотта и скаморза. Но что самое главное, все сыры готовятся с использованием щадящих технологий и принципов экологичности, без добавления ароматизаторов и консервантов. Это самые настоящие деревенские сыры.

Bělehradská 237/11, Praha 4, пн – пт: 9:00 – 20:00, сб: 9:00 – 14:00

VEGSÝR

Как понятно из названия, этот сырный бутик предназначен для убеждённых вегетарианцев. Благодаря использованию микробиального ренина, получаемого путём экстракции благородной плесени, в производстве сыра обходятся без использования молока.

Mánesova 1642/83, Praha 2, пн – пт: 10:00 – 19:00, сб: 9:00 – 13:00

MÁM RÁD SÝR

Бутик, в котором предлагаются сыры от производителей из Нидерландов, Франции, Великобритании, Италии, Словакии и родной Чехии. Большой выбор высококачественных сыров. Попробовать тот или иной сыр можно не отходя от «кассы», запив его ароматным вином.

Dlouhá 727/39, Praha 1 (пассаж Gurmet Dlouhá), пн – пт: 10:00 – 20:00, сб: 13:00 – 21:00

Сыры козьей фермы KRASOLESÍ – ответ на манию на натуральное питание и здоровый образ жизни. Здесь для потребителей делают сыр наивысшего качества, без использования синтетических добавок.

В Праге настоящий деревенский сыр из козьего молока можно приобрести на фермерских рынках «Наплавка» и «Йиржак». В продаже сыры с фермы Красолеси, где специализируются на разводе англо-нубийских коз и производстве сыров типа кроттен. Не только вкусно, но и полезно!

Константин Байдан

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