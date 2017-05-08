8 мая на Градчанской площади звучали детские голоса – хор из России «Алые паруса» и юные исполнители из города Пльзень.

И вновь8 мая на Градчанской площади в Праге звучали детские голоса – хор из России «Алые паруса» и юные исполнители из города Пльзень пели для тех, кто пришёл отметить День Победы. И зрители подпевали им, узнавая с первых аккордов давно любимые песни двух стран.

Хоровое пение существует издавна. Люди пели за столом, в моменты отдыха и в праздники, во время богослужения и в далёких походах. Во время торжеств все пели огромным хором. Хоровое пение объединяет людей, даёт им душевный подъём и чувство единения. Когда голоса сливаются в унисон, в сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что все люди –братья, что родство со всей вселенной – не пустые слова. Хор – как инструмент со многими голосами, он может выразить еле слышное эхо человеческих переживаний и побед.

И снова в Праге

Детское хоровое пение стало неотъемлемой частью празднования в Праге Дня Победы во Второй мировой войне. Уже в третий раз 8 мая 2017 года на Градчанской площади в Праге прошёл ежегодный концерт детских хоров из Чехии и России под названием «Пусть всегда будет мир!» Концерт проводился под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана, гейтмана Пльзеньского края Йозефа Бернарда, администрации города Красногорск и при поддержке Российского центра науки и культуры в Праге.

В рамках концерта проходила акция «Дети рисуют мир», во время которой дети разных национальностей на больших ярких шарах диаметром в один метр рисовали мир. Российскую сторону на концерте представила детская хоровая школа «Алые паруса» из города Красногорск, выступавшая с известными российским оркестрами, победитель Всемирных хоровых игр. Чехию представил не менее прославленный Пльзеньский детский хор, являющийся лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей в разных странах мира. В программе прозвучали популярные классические композиции, песни военных лет, народные песни на обоих языках.

Как и в прошлом году, концерт завершился совместным исполнением на двух языках известной и любимой в обеих странах и очень символичной песни Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце!» В конце песни по традиции в небо взмыли сотни красных, белых и голубых воздушных шаров, на каждом из которых на чешском и русском языках было написано «Пусть всегда будет мир!»

Песни о героях войны

П р о г р а м м а п р е б ы ва н и я детских хоров в Праге включала в себя не только совместный концерт на Градчанской площади. 9 мая дети приняли участие в торжественной церемонии возложения венков на Ольшанском кладбище, тем самым почтив память погибших при освобождении Праги солдат из обеих стран. Как только шествие приблизилось к Мемориалу воинам Красной армии, музыка стихла и все присутствующие склонили головы, почтив память погибших минутой молчания. Дети возложили цветы к Мемориалу, затем оба хора возложили цветы к памятнику воинам Чехословацкой армии. После официальной части мероприятия юные исполнители спели гимны обеих стран и несколько песен военных лет. А тем же вечером российский детский хор «Алые паруса» выступил и для жителей Карловых Вар на праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. Концерт проходил в гостинице «Империал». Выступив на концерте для собравшихся местных жителей и отдыхающих чешского спа-курорта, дети отправились на пешую экскурсию по вечерним Карловым Варам. Они успели полюбоваться уникальной архитектурой и природой города, познакомились с историей удивительного города и поздним вечером, уставшие и довольные, вернулись в свой отель в Прагу.

Ребятам о зверятах

В насыщенной программе хоровых «звёздочек» из обеих стран нашлось место и отдыху – дети побывали на экскурсии в Пражском зоопарке, погуляли в Пражском Граде и по старой Праге, загадали желание на Карловом мосту и беспрестанно фотографировали красоты города, а потом любовались на Прагу во время теплоходной прогулки по Влтаве. Прага произвела на них яркое впечатление, а некоторые участники из чешского хора честно признались экскурсоводу, что они впервые побывали в Пражском Граде и узнали много нового, о чём раньше и не догадывались.

Прогулка по зоопарку очень порадовала абсолютно всех. Одна из участниц хора удивлялась, насодержания животных. «Видно, что в зоопарке постоянно идёт расширение территории, вольеры в идеальном состоянии. А главное, они максимально приближены к естественным условиям обитания», — сказала Инга Гурдус из хора «Алые паруса». За проведённые вместе два дня дети их хоров сдружились, пели вместе русские и чешские песни, а девочки из хора «Алые паруса» организовали мастер-класс по заплетанию косичек для сверстниц из чешского хора. Чешские преподаватели подробно расспросили русских коллег об условиях участия в Европейских и Всемирных хоровых играх. «Мы с радостью поделились нашим опытом с чешскими коллегами. Нам пришлось пройти сложный путь к победе во Всемирных хоровых играх, но в хоровом пении лёгких путей не бывает», — сказала руководитель хора «Алые паруса» Елена Володина.

Поездка, которая запомнится надолго

Анна Хохлова, участница детского хора «Алые паруса», вернувшись домой, написала письмо со своими впечатлениями о времени, проведённом в Чехии:

«Наша поездка в Чехию была потрясающей и незабываемой. Хочется от всей души поблагодарить организаторов акции «Пусть всегда будет мир!» за то, что предоставили нам возможность побывать в Чехии, оказали радушный приём по прибытии в Прагу. Нашему хоровому коллективу выпала уникальная возможность выступить совместно с детским чешским хором на Градчанской площади 8 мая, увидеть шествие «Бессмертного полка», исполнить известные в России песни военных лет на одной из главных площадей города. Публика оказалась очень приветливой, многие зрители с удовольствием подпевали, услышав знакомые мелодии. Незабываемое впечатление оставило посещение Ольшанского кладбища, где захоронено множество советских солдат, освобождавших Прагу от немецко-фашистских захватчиков. Мы испытали огромную благодарность к чешскому народу за то, что он хранит память о наших воинах. Я считаю, поездка надолго оставит яркий след в жизни каждого из нас. Больше всего поразила архитектура города –соборы, выполненные в готическом стиле, узкие улочки, старинные замки, которые мы неоднократно видели во время экскурсий. Надеюсь, что когда-нибудь мне вновь предоставится шанс побывать в этой замечательной и красивой стране».

А вот впечатления участницы хора «Алые паруса» Марии Филипповой:

«С 7 по 10 мая наш хор побывал в Праге. Это была незабываемая поездка, и хотелось бы поблагодарить всех организаторов, благодаря которым она осуществилась. Нас очень тепло приняли! Всё было прекрасно, начиная от места проживания и заканчивая экскурсиями. Конечно же, мы невероятно счастливы, что нам была предоставлена возможность выступить 8 мая 2017 г. на главной площади в Праге вместе с замечательным Пльзенским детским хором. Для нас – большая честь участвовать в таком грандиозном мероприятии!»

Организатором и автором идеи концерта выступила общественная организация «За европейское мультикультурное общество». активную поддержку при организации концерта оказал Московский дом соотечественников. Концерт поддержали крупные российские и европейские предприятия, такие как ГК по атомной энергии «росатом», промышленный чешский гигант «ŠKODA JS», производитель спецодежды «СERVA Export Import», кабельная компания «KABEX» и компания «PragoEnergoProjekt». Также поддержку оказали представители среднего и малого бизнеса из обеих стран в лице компаний «Aquara», «Ryor», «Česká Mincovna», «Madeta», «S.O.S. DEKORACE», «Medovnik», « J a b l o ň k a » , « F l o r i t a . c z » , «Fromin», «Ruské potraviny», «Essential Communication», «Белёвские сладости», «Chutnoff », «Freja», а также «Союз фруктоводов Чешской республики». Информационными спонсорами концерта выступили газета «Пражский телеграф» и информационно-аналитический портал parlamentnilisty.cz.









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