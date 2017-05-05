Акция «Бессмертный полк» пройдет в пяти городах Чехии

В понедельник, 8 мая, шествие «Бессмертный полк» впервые пройдет сразу в пяти чешских городах – Праге, Брно, Остраве, Карловых Варах и Теплице. Об этом агентству «РИА Новости» рассказала одна из организаторов мероприятия Ольга Кондрашина.

В Праге акция состоится второй год подряд. Сбор участников намечен на Лоретанской площади (Loretánské náměstí) в 12:00. Перед началом шествия на Лоретанской площади исполнит песни Петр Дмитриевич Богачёв экс-солист Академического ансамбля песен и плясок Российской Армии имени А.В. Александрова, который по праву называют одним из символов российской культуры за рубежом. Коллектив, который входит в число лучших мужских хоров мира, за время своего существования побывал с концертами в 62 странах и 553 городах.

Шествие начнется в 12:30 и завершится через полчаса у ворот Пражского Града, где пройдет праздничный концерт с участием двух детских коллективов: хора школьников из чешского города Плзень и хора «Алые паруса» из Красногорска.

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