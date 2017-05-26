«Алые паруса» на Градчанской площади

И вновь 8 мая на Градчанской площади в Праге звучали детские голоса – хор из России «Алые паруса» и юные исполнители из Пльзеня пели для тех, кто пришёл отметить День Победы. И зрители подпевали им, узнавая с первых аккордов давно любимые песни двух стран.

Хоровое пение существует издавна. Люди пели за столом, в моменты отдыха и в праздники, во время богослужения и в далёких походах. Во время торжеств все пели огромным хором. Хоровое пение объединяет людей, даёт им душевный подъём и чувство единения. Когда голоса сливаются в унисон, в сложных гармонических аккордах, человек чувствует, что все люди – братья, что родство со всей вселенной – не пустые слова. Хор – как инструмент со многими голосами, он может выразить еле слышное эхо человеческих переживаний и побед.

И снова в Праге

Детское хоровое пение стало неотъемлемой частью празднования Дня Победы во Второй мировой войне. Уже в третий раз 8 мая 2017 года на Градчанской площади в Праге прошёл ежегодный концерт детских хоров из Чехии и России под названием «Пусть всегда будет мир!» Концерт проводился под патронатом президента Чешской Республики Милоша Земана, гейтмана Пльзеньского края Йозефа Бернарда, администрации города Красногорск и при поддержке Российского центра науки и культуры в Праге.

В рамках концерта проходила акция «Дети рисуют мир», во время которой дети разных национальностей на больших ярких шарах диаметром в один метр рисовали мир: на их «полотнах» появлялись образы мирной жизни и прекрасной окружающей нас действительности, не омрачённой войной, бомбёжками и человеческими жертвами.

Российскую сторону на концерте представила детская хоровая школа «Алые паруса» из города Красногорск, выступавшая с известными российскими оркестрами и принимавшая участие в различных европейских конкурсах. Чехию представил не менее прославленный Пльзеньский детский хор, являющийся лауреатом многочисленных конкурсов и фестивалей в разных странах мира. В программе прозвучали популярные классические композиции, песни военных лет, народные песни на обоих языках.

Как и в прошлом году, концерт завершился совместным исполнением на двух языках известной и любимой в обеих странах и очень символичной песни Аркадия Островского на слова Льва Ошанина «Пусть всегда будет солнце!» В конце песни по традиции в небо взмыли сотни красных, белых и голубых воздушных шаров, на каждом из которых на чешском и русском языках было написано «Пусть всегда будет мир!»

Песни о героях войны

Программа пребывания детских хоров в Праге включала в себя не только совместный концерт на Градчанской площади. 9 мая дети приняли участие в торжественной церемонии возложения венков на Ольшанском кладбище, тем самым почтив память погибших при освобождении Праги солдат из обеих стран.

Как только шествие приблизилось к Мемориалу воинам Красной армии, музыка стихла и все присутствующие склонили головы, почтив память погибших минутой молчания. Дети возложили цветы к Мемориалу. После официальной части мероприятия юные исполнители спели несколько песен военных лет. Люди старшего поколения среди многочисленных присутствующих не сдерживали слёз.

А тем же вечером российский детский хор «Алые паруса» исполнял песни военных лет и для жителей Карловых Вар на праздничном концерте, посвящённом Дню Победы. Концерт проходил в гостинице «Империал», в одном из престижных зрительных залов Чешской Республики. Выступив на концерте для собравшихся местных жителей и отдыхающих чешского спа-курорта, дети отправились на пешую экскурсию по вечерним Карловым Варам. Они успели полюбоваться уникальной архитектурой и природой города, познакомились с историей удивительного города и поздним вечером, уставшие и довольные, вернулись в свой отель в Прагу.

Ребятам о зверятах

В насыщенной программе российских хоровых «звёздочек» нашлось место и отдыху – дети побывали на экскурсии в Пражском зоопарке, погуляли в Пражском Граде и по старой Праге, загадали желание на Карловом мосту и беспрестанно фотографировали красоты города, а потом любовались на Прагу во время теплоходной прогулки по Влтаве. Прага произвела на них яркое впечатление, а некоторые участники из чешского хора честно признались экскурсоводу, что они впервые побывали в Пражском Граде и узнали много нового, о чём раньше и не догадывались.

Прогулка по зоопарку очень порадовала абсолютно всех. Одна из участниц хора удивлялась, насколько великолепны условия содержания животных. «Видно, что в зоопарке постоянно идёт расширение территории, вольеры в идеальном состоянии. А главное, они максимально приближены к естественным условиям обитания. Кроме этого, вокруг создаётся соответствующая атмосфера».

Детей восхищало то, что скульптуры нашли место и в мире животных. Например, возле зоны со слонами они любовались статуями слонов, макетами буддистских храмов, в которых поклонялись слонам. И уже не знали, где же они находятся в действительности.

Площадь зоопарка огромная. За целый день всё можно обойти только если очень постараться, и наши гости очень старались увидеть как можно больше. Увидеть зоопарк и даже всю Прагу можно, конечно, и со смотровой башни. Но после экскурсии в мир животных юные хористы с восторгом рассказывали о том, как в зоне с домашними животными они кормили их с рук прямо в вольере.

Поездка, которая запомнится надолго

Анна Хохлова, участница детского хора «Алые паруса», вернувшись домой, написала письмо со своими впечатлениями о времени, проведённом в Чехии:

«Наша поездка в Чехию была потрясающей и незабываемой. Хочется от всей души поблагодарить организаторов акции « Пусть всегда будет мир!» за то что предоставили нам возможность побывать в Чехии, оказали радушный приём по прибытии в Прагу. Нашему хоровому коллективу выпала уникальная возможность выступить совместно с детским чешским хором на Градчанской площади 8 мая, увидеть шествие «Бессмертного полка», исполнить известные в России песни военных лет на одной из главных площадей города. Публика оказалась очень приветливой, многие зрители с удовольствием подпевали, услышав знакомые мелодии. Незабываемое впечатление оставило посещение Ольшанского кладбища, где захоронено множество советских солдат, освобождавших Прагу от немецко-фашистских захватчиков. Мы испытали огромную благодарность к чешскому народу за то что он хранит память о наших воинах. Я считаю, поездка надолго оставит яркий след в жизни каждого из нас. Больше всего поразила архитектура города – соборы, выполненные в готическом стиле, узкие улочки, старинные замки, которые мы неоднократно видели во время экскурсий. Надеюсь, что когда-нибудь мне вновь предоставится шанс побывать в этой замечательной и красивой стране».

А вот впечатления участницы хора «Алые паруса» Марии Филипповой:

«С 7 по 10 мая наш хор побывал в Праге. Это была незабываемая поездка, и хотелось бы поблагодарить всех организаторов, благодаря которым она осуществилась. Нас очень тепло приняли! Всё было прекрасно, начиная от места проживания и заканчивая экскурсиями. Конечно же, мы невероятно счастливы, что нам была предоставлена возможность выступить 8 мая 2017 г. на главной площади в Праге вместе с замечательным Пльзенским детским хором. Для нас – большая честь участвовать в таком грандиозном мероприятии!»

Организатором и автором идеи концерта выступила общественная организация «За европейское мультикультурное общество». Активную поддержку при организации концерта оказал Московский дом соотечественников. Концерт поддержали крупные европейские предприятия, такие как ГК по атомной энергии «Росатом», промышленный чешский гигант «ŠKODA JS», производитель спецодежды «ČERVA», кабельная компания «KABEX» и компания «PragoEnergoProjekt». Также поддержку оказали представители среднего и малого бизнеса из обеих стран в лице компаний «Aquara», «Ryor», «Česká Mincovna», «Madeta», «S.O.S. DEKORACE», «Medovnik», «Jabloňka», «Florita.cz», «Fromin», «Ruské potraviny», «Essential Communication», «Белёвские сладости», «Chutnoff», «Freja», а также «Союз фруктоводов Чешской Республики». Информационными спонсорами концерта выступили газета «Пражский телеграф» и информационно-аналитический портал parlamentnilisty.cz.

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