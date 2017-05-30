Апрельский «сюрприз» для покупки жилья

Количество людей, которые могут себе позволить оформление ипотеки, резко уменьшилось – это связано с новым регуляторным ограничением ЧНБ, которое было введено в апреле 2017 года. Согласно этой рекомендации, банки не могут предоставлять кредит на более чем 90% стоимости недвижимости. Также регуляции подверглись и 80%–90% ипотеки.

Ранее ипотеки на столь крупные суммы оформляло порядка 40% банковских клиентов, однако теперь этот сегмент должен составлять не более 15% портфолио банка. Решение банки найдут в повышении процентной ставки для регулируемого сегмента. По словам ипотечного консультанта Радека Славика из компании Golem Finance, разница между стандартной и повышенной ипотечной ставкой может составлять порядка 1%. Причём оформлять подобную ипотеку придётся с начала сезона, чтобы банки успели внедрить в работу новую установку ЧНБ. Это, в свою очередь, может стать определённым барьером для тех, кто собирался в скором времени покупать недвижимость: девелоперы не станут удерживать квартиру для тех, кто долго решает вопрос с оформлением ипотеки, с гораздо большей вероятностью они предпочтут покупателя, который уже располагает необходимой суммой.

Бедным не по карману

Таким образом, покупатель недвижимости оказывается в не столь благоприятных условиях, в каких он был в 2016 году: теперь он обязан платить налог на передачу недвижимости в размере 4% (это относится только ко вторичному жилью), а также располагать почти четвертью суммы, необходимой для покупки квартиры. Опираясь на декабрьские цены, можно сказать, что для покупки квартиры площадью 75 м2 в Праге необходимо располагать 1,15 миллионами крон, если это квартира в кирпичном доме, 917 тысячами крон – если в панельном, и 975 тысячами крон – если речь идёт о среднестатистической пражской новостройке.

По прогнозам специалистов из банка Raiffeisenbank, результатом регуляции ЧНБ может стать снижение интереса чехов к ипотекам примерно на 15%. Сейчас ЧНБ всеми силами старается охладить раскалённый ипотечный рынок и рынок недвижимости. Именно поэтому уже с осени 2016 года банки не предоставляли ипотеки в объёме более чем 95% стоимости квартиры. Теперь же регуляторные рамки, установленные ЧНБ, – самые жёсткие за всю историю существования ипотечного кредитования в Чехии. Важную роль сыграло изменение в налогообложении, а также закон о кредитовании, который облегчил досрочную выплату ипотеки – соответственно, повысились процентные ставки на ипотеки, оформленные на более длительный период.

«Низкие ипотечные ставки могли бы оставаться на прежнем уровне и в будущем, однако огромное влияние на экономические механизмы имеют политические постановления и регуляции центробанка, – комментируют ситуацию специалисты из агентства недвижимости Home Real Estate. – Именно благодаря им в 2017 году коммерческие банки были вынуждены повысить ипотечную ставку на 0,5% – это реакция на закон о потребительском кредите. Свою лепту внёс и ЧНБ: он рекомендует, чтобы объём ипотечных кредитов, выданных на 80%–90% стоимости недвижимости, сократился до 15%, в то время как ранее их доля составляла порядка 30%–50% портфолио банков. Однако, поскольку банки понимают, что эти кредиты представляют внушительную часть их сделок, отказываться от таких ипотек банкам не выгодно. Превышая установленную границу в 15%, банки будут вынуждены обладать большим объёмом капитала, и окупаться эти дополнительные затраты будут, конечно, за счёт клиентов. В середине 2017 года мы увидим, как это повлияет на рынок».

Памятка покупателю:

Как купить квартиру, если средств на внесение первого платежа не хватает?

Вариантов несколько. Вы можете заложить другую недвижимость, чтобы указатель LTV (соотношение займа к стоимости недвижимости) опустился ниже установленного значения. Также возможно взять ещё один заём: чаще всего для этих целей используется промежуточный кредит жилищных сбережений. Таким образом, вы сможете получить от 500 до 800 тысяч крон; правда, следует иметь в виду, что процент выплат будет выше, и кроме возвращения процентов вам также придётся делать регулярные взносы.

Что, если у вас уже накоплено более 30% от полной стоимости квартиры?

По словам Радка Славика, даже в этом случае лучше всего оформить ипотеку на максимально высокую сумму (до 80%), а оставшиеся деньги направить на меблировку квартиры. А если подобная схема вам не понравится, год спустя вы сможете выплатить банку всю скопленную сумму.

Как поступить, если срок фиксации процентной ставки подходит к концу?

Если вы решите переходить в другой банк, это наверняка усложнит ситуацию, поскольку вам придётся выполнить условие регуляции, т.е. заплатить минимально 10%–20% от полной стоимости недвижимости. А вот банк, в котором вы уже оформили ипотеку, скорее всего не будет ставить перед вами условий. Оптимальный срок фиксации процентной ставки составляет 5 лет, поскольку в этом случае ставка будет наиболее выгодной. Причина в том, что начиная с декабря 2016 года, когда был принят закон о потребительском кредите, фиксация на срок 7–10 лет стала значительно дороже.

Дарья Гнилобокова

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