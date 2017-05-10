Авиационная база в Чаславе проводит день открытых дверей

После двухлетнего перерыва авиационная база в Чаславе вновь проводит день открытых дверей для всех любителей воздушного транспорта. 20 мая в небо поднимутся военные самолёты, что станет своеобразной демонстрацией военной и авиационной техники и празднованием юбилея основания Чаславского авиаполка, которому в этом году исполнится 60 лет. Организаторы убеждены, что для всех гостей найдётся что-то интересное. Для детей будет открыт детский уголок, где будут проходить игры и соревнования. Вход для всех желающих бесплатный. А показы самолётов будут сопровождаться пиротехническими эффектами. Адрес аэропорта: 285 76 Chotusice, подробности http://www.afbcaslav.cz/.

Фото www.podebrady.ru

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