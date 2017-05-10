Авиакомпания Czech Airlines увеличит частоту авиарейсов из Праги в Одессу

Авиакомпания Czech Airlines планирует увеличить частоту авиарейсов из Праги в Одессу. С 29 апреля компания выполняет рейсы по маршруту Прага-Одесса-Прага трижды в неделю. С 28 июня частота полетов будет увеличена до 4-х рейсов в неделю. Вылет из Одессы по вторникам, пятницам в 5.00 и по воскресеньям в 7.30. Из Праги – по понедельникам и четвергам в 23.45 и по субботам в 21.05. Время в пути – 2 часа 10 минут, – сообщили в пресс-службе аэропорта. Авиакомпания открыла прямой рейс из Одессы в Прагу в апреле 2016 года.

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