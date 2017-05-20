Безымянную картину Баскии продали за 110 миллионов долларов

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Безымянную картину Жан-Мишеля Баскии продали на аукционе Sotheby’s за 110,5 миллиона долларов. Сумма стала рекордной для произведений американского художника. До этого самой дорогой картиной Баскии считалось полотно «Затуманенные головы», которое продали в 2013 году за 48 миллионов долларов.
Безымянную работу на аукционе Sotheby’s купил японский миллиардер Юсаку Маэдзава. На абстрактном полотне 1982 года изображена человеческая голова.
Американский неоэкспрессионист Жан-Мишель Баския начинал как художник граффити. В восьмидесятых годах он выставлял свои работы в Нью-Йорке и работал с Энди Уорхолом. Художник умер в 1988 году от передозировки наркотиков.
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