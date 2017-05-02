Богуслав Соботка сделал заявление об отставке правительства

Сегодня, 2 мая, состоялась конференция с премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой. Причина экстренной конференции – заявление об отставке Соботки по причине финансового скандала с Андреем Бабишем, который подозревается в финансовых махинациях. Cоботка заявил, что у него с Бабишем произошло столкновение интересов. Также Соботка утверждает, что Бабиш больше не может оставаться министром финансов и именно по этой причине правительство подает в отставку. Сам Бабиш уходить отказывается.

Согласно Конституции Чешской Республики, президент может отстранить одного из членов правительства по предложению председателя правительства. Но о том в какие именно сроки должен дать свой ответ президент, ничего не сказано.

На данный момент заявление Соботки осталось без каких-либо комментариев. Пресс-центр президента также не спешит давать комментарии от имени президента по поводу сложившейся ситуации.

Фото www.blesk.cz

Похожие статьи