Более 30 тонн зараженной сальмонеллой курятины было ввезено в Чехию





Государственное ветеринарное управление потребовало уничтожить всю партию мяса из Бразилии. Всего было 2 партии ( 9,4 и 21 тонны ) замороженной курятины фирмы SEARA. Первую партию везла компания «TWARDZIK CZ» и «Laris Trading Company». Далее продукт был был распродан мелкими партиями в различные места потребления. Проблема была обнаружена в одной из армейских столовых. Вторую партию ввозили компании«Lesko – Velkooobchod nápojů» и «BENSTAR». Птица с этой партии была распространена по различным заведениям общепита.

Каждая из фирм должна будет выплатить штраф в размере 50 млн. крон. Причина – ввоз на чешский рынок опасного для здоровья продукта потребления.

Напомним, что сальмонеллез (salmonellosis) ‑ острая инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Salmonella (кроме брюшного тифа и паратифов), попадающими в организм человека с пищевыми продуктами животного происхождения. Диагноз «сальмонеллез» ставится на основании клинических проявлений и подтверждается бактериологическими и серологическими исследования крови, продуктов жизнедеятельности, промывных вод желудка, желчи. Если сальмонеллез не распознают вовремя, у больного может начаться перитонит, токсический шок, полиартрит.

Фото www.svscr.cz

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