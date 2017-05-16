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Большая выставка Альфонса Мухи в Галерее GOAP 

Экспозиция в галерее GOAP на Староместской площади представляет более 300 работ знаменитого художника Альфонса Мухи. Выставка состоит из нескольких тематических блоков. Яркий представитель модернизма, Муха создал множество плакатов, эскизов, марок, и даже создал дизайн чехословацких денег. Выставка позволит проследить развитие и изменения в творчестве художника и узнать больше о его жизни.

Где: GOAP 
Когда: до 31 декабря 2017 г. 
Стоимость: 120 крон/170 крон

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