Большая выставка Альфонса Мухи в Галерее GOAP

Экспозиция в галерее GOAP на Староместской площади представляет более 300 работ знаменитого художника Альфонса Мухи. Выставка состоит из нескольких тематических блоков. Яркий представитель модернизма, Муха создал множество плакатов, эскизов, марок, и даже создал дизайн чехословацких денег. Выставка позволит проследить развитие и изменения в творчестве художника и узнать больше о его жизни. Где: GOAP Когда: до 31 декабря 2017 г. Стоимость: 120 крон/170 крон

Похожие статьи