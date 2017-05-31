Больше никакой роскоши для чешской полиции

Менее 3 недель понадобилось полицейским из Моравии для того, чтоб уничтожить роскошный полицейский автомобиль, который им предоставила компания BMW Group ČR. С шикарным автомобилем произошёл коллапс по вине водителя. При аварии был сильно ранен водитель, а также пострадали 2 пассажиров. Пострадавшие лежат в больнице в гор. Брно. Пресс-секретарь чешской полиции гос. Штепанка Комарова заявила, что автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. На своей сайте чешская полиция не опубликовала фото с места аварии, а также не было предоставлено фото актуального состояния нового авто класса Люкс от компании BMW Group ČR.

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